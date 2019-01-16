Прототип первого планшета на процессоре 1892ВМ14Я + российская мобильная ОС

В конце минувшего года российское предприятие НПЦ «ЭЛВИС» совместно с компанией «Открытая Мобильная Платформа» представило первый прототип планшета на 4-ядерном процессоре отечественной разработки Мультикор 1892ВМ14Я. Мы уже писали об этом процессоре и первых разработках на модуле Салют-ЭЛ24ПМ2, в составе которого он используется (см. http://www.tehnoomsk.ru/node/3533). Новый планшет работает под управлением операционной системе «Сэйлфиш» версии 2.2 (Sailfish Mobile OS RUS, см. наш материал об ее внедрении http://tehnoomsk.ru/node/3399)

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От редакции: Повторим, что «Сэйлфиш» - единственная мобильная ОС в реестре российских программ, прошедшая сертификацию ФСБ России и не «сливающая информацию» о действиях владельца за рубеж, как хорошо известные Android или iOS. Система позволяет избежать ситуации, когда владеющие «андроидами» и «айфонами» американские компании, смогут повлиять на пользователей в нашей стране, отключив их или нарушив серьезно работу сервисов. У истоков мобильной операционной системы «Сэйлфиш» стоит группа бывших сотрудников финской компании Nokia, работавших под маркой Jolla («Йолла»). Их проект был куплен российским инвестором и переформатирован согласно поставленным задачам по обеспечению информационной безопасности. Проект по развитию Sailfish Mobile OS Rus вызвал волны критики у части пользователей устройств с программным обеспечением от Apple (iOS) и Google (Android). При этом интересно, что большинство выражающих негативное отношение комментаторов не знакомы с операционной системой Sailfish или «читали про нее», а собственно критика базируется на скромных технических характеристиках первых устройств на ней.

Так или иначе, но теперь и первый отечественный планшет на российской открытой мобильной платформе близок к завершению разработки. Непривычное сочетание новой операционки и нового «железа» не вызвало всплеска негатива в российских специализированных СМИ. Во-первых, всё работает стабильно, во-вторых, это продукт – первый в своем роде, и за ним теперь можно ожидать уже серийные устройства, готовые к внедрению там, где информационная безопасность находится на первом месте. Это не бытовой уровень, и пока не массовый сектор. Что мешает массовому внедрению подобных разработок? Вопрос риторический. Наверное, самым простым ответом на него будет: отстутствие серьезных государственных решений, задающих формат развития ИТ в той или иной отрасли. Есть заинтересованные предприятия и госслужбы, но нет полноценного рынка как такового, и его нужно создать именно через принятие решений, ограничивающих использование в ряде секторов продукции, использующей американские решения, на территории России.

p.s. В январе 2019 года «Открытая Мобильная Платформа» показала работающую операционку «Сэйлфиш» 2.2. (Sailfish Mobile OS RUS 2.2) на китайском смартфоне Blackview BV6000s, защищенном по стандарту IP68, превратив его в устройство для промышленного сектора и сферы торговли. Смартфон показан в опубликованном фирменном видеоролике: