Новые российские паромы для линии Сахалин – Курилы



Для обновления парка судов, работающих на грузопассажирских маршрутах между островом Сахалин и Курильскими островами, заказаны 2 новых парома проекта PV22, контракт на строительство которых заключен с Невским Судостроительно-судоремонтным заводом.

PV22 спроектированы «Морским Инженерным Бюро-Дизайн-СПб» и представляют собой 75-метровые грузопассажирские суда ледового класса Arc4 (плавание при толщине льда до 0,6-0,8 м) вместимостью 146 пассажиров, объемом трюма почти 900 кубометров (в 4 раза больше, чем у сегодня используемых судов), а также возможностью перевозки на палубе до 24 типовых контейнеров и 6 легковых автомобилей. В состав оборудования такого судна войдут 2 грузовых крана: один – грузоподъемностью 30,5 тонн с вылетом стрелы 12 метров, а также один на 3 тонны с вылетом стрелы на 18 метров. Экипаж нового российского парома – 22 человека. Два экономичных двигателя по 2450 л.с. (1800 кВт) позволяют держать эксплуатационную скорость в районе 14 узлов (около 26 км/ч). За счет использования двух главных двигателей, каждый из которых работает на свой винт, обеспечено резервирование движения.



