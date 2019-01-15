Эльбрус-12С – еще один перспективный российский процессор

Еще в прошлом году в размещенном на сайте Союза машиностроителей докладе директора по маркетингу компании МЦСТ Константина Трушкина была представлена линейка развития процессоров «Эльбрус» на ближайшие несколько лет. Не все обратили на приведенные в ней данные о создании 2 новых процессоров к 2020 году.

Кроме всеми ожидаемого самого мощного 16-ядерного «Эльбруса» для будущего русского суперкомпьютера (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3111) в МЦСТ и ИНЭУМе (оба предприятия имеют единое руководство) работают над новым 12-ядерником «Эльбрус-12С» и еще одним «простым» процессором «Эльбрус-2С3» (2 ядра, пониженное энергопотребление). Что о них известно сегодня?

Начнем с 2-ядерного «Эльбрус-2С3». Это 16-нм (!) процессор с частотой 2 ГГц на ядро и 2-канальным контроллером памяти DDR4, с поддержкой полной аппаратной виртуализации, встроенным 3D-GPU и встроенным южным мостом. Разработчики специально подчеркивают, что это процессор с крайне низким энергопотреблением, а не устройство для того, чтобы меряться гигагерцами с одним из известных американских брендов.

А вот 12-ядерный по 16-нм технологии «Эльбрус-12С» должен стать крайне интересной разработкой. Здесь те же 2 ГГц на ядро (но ядер – 12!) и 4-контрольный контроллер памяти DDR4. До появления 16-ядерного «Эльбруса-16СВ» это будет самый мощный российский процессор. О ведущейся разработке 12-ядерника также свидетельствуют связанные с ним научные работы 2018 года, выложенные в свободном доступе на сайте МЦСТ (см. здесь и здесь).