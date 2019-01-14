По итогам 2018 года российская санавиация получила 31 новый отечественный вертолет



В России продолжается восстановление системы санитарной авиации. Приоритет в поставках авиатехники получили отечественные производители: в 2017 году они выпустили для медиков 29 вертолетов, в 2018 году – 31.

По данным предприятий холдинга «Вертолеты России», поставки осуществляются по договору с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Сейчас наши авиазаводы в Казани и Улан-Удэ поставляют медикам вертолеты «Ансат» (на фото вверху), Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 (на фото внизу). В 2018 году заказчики получили их соответственно в количестве 12, 13 и 6 машин.



Вертолет Ми-8АМТ



Вертолет Ми-8МТВ-1

Все поступающие машины комплектуются отечественным медицинским оборудованием, облегчающим доставку сложных пациентов. В зависимости от модели и размеров вертолета отличается и его медицинская «начинка».

Так на более крупных Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 медицинские модули оснащаются носилками с регулируемым положением спинки, вакуумным матрасом, приборами и оборудованием первой медицинской помощи. Наличие системы подачи кислорода, встроенной системы электроснабжения и реанимационного оборудования позволяет проводить неотложные процедуры реанимации пациентов. Модульность оборудования позволяет изменить комплектацию салона буквально за 15-30 минут до вылета. Эти вертолеты могут работать круглосуточно, в том числе в разных климатических условиях.

Добавим, что новые российские вертолеты активно используются уже в 34 регионах нашей страны. В 2018 году они перевезли более 8000 пациентов.