Российские и вьетнамские ученые создают новую установку водоочистки для тропических стран



Уникальные фильтры AquaVallis, разработанные в Институте физики прочности и материаловедения (ИФПМ, Томск), лягут в основу передовой мобильной системы очистки воды, которую создадут вместе российские и вьетнамские ученые. Отработка технологии будет вестись на базе Российско-Вьетнамского Тропического центра (Вьетнам) при поддержке местной компании Sunny-Eco JSC.

Для чего нужна новая система? Ее будут использовать в режиме автономной работы без электричества, в труднодоступных районах или условиях стихийных бедствий. Как говорят разработчики, это будет «прорыв в области очистки питьевой воды в условиях тропиков».

Российские фильтры AquaVallis, созданные в ИФПМ, удаляют любые патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии) с помощью сорбции и фильтрации. При этом сохраняется натуральная минерализация воды. Сейчас разработанные в Томске фильтры производит местное предприятие «Аквелит» и успешно продает через вьетнамских партнеров на рынке азиатской страны (на фото - томские фильтры из каталога вьетнамской компании).

Развертывание нового научного проекта на базе созданного в 1988 году Академией наук СССР на основе межправительственного соглашения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам (СРВ) Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра, позволит расширить присутствие России на рынке Юго-Восточной Азии, в том числе в новых научных разработках.