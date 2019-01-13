Начался промо-тур нового российского электробуса Тролза по 5 городам России



Новая модель российского электробуса 2019 года от троллейбусного завода из города Энгельс Саратовской области (компания «Тролза») проходит демонстрационную эксплуатацию с представлением возможностей потенциальным заказчикам – администрациям российских городов.

В списке первых городов, где местные транспортники и их пассажиры увидят новый электробус: Ростов-на-Дону, Тверь, Стерлитамак, Ижевск и Омск. Машина спроектирована в 2018-2018 годах, ее сертификация завершилась в минувшем году. Как сообщил в одном из недавних интервью главный конструктор нового отечественного электробуса Эдуард Данилов, транспортное средство интересно возможностью динамической подзарядки аккумуляторов от контактной сети городского троллейбуса: то есть машина может работать как обычный троллейбус и в это время набрать энергии, чтобы потом сложить токоприемники и работать уже как автобус. В напряженном городском ритме движения заряда батарей хватает на 50-70 км. Также разработчики предусмотрели зарядку во время стоянки в парке или на конечной остановке – от обычной электросети.

Электронная начинка новой модели электробуса из Саратовской области включает систему управления, полностью выполненную на CAN-шинах (CAN = Controller Area Network, сеть контроллеров (англ.) и современную электронную тормозную систему EBS-3. Отмечается заложенное изначально удобство обслуживания бортовых систем техперсоналом предприятий-эксплуатантов.

Корпус новой «Тролзы» является развитием удачной конструкции серийно выпускаемого в Энгельсе троллейбуса «Мегаполис». Лобовое стекло стало панорамным для улучшения обзора водителя и полностью обогревается в холодный период. Дневные ходовые огни – светодиодные. Антикоррорзийная заводская гарантия на корпус доведена до 12 лет.

Добавим, что под маркой «Тролза» сегодня работает известное предприятие, ведущее свою историю с 1951 году и известное в свое время как Завод имени Урицкого (ЗиУ). Завод поставляет свои троллейбусы не только российским заказчикам: среди недавних покупателей есть клиенты даже в Южной Америке и Средней Азии.