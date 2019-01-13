Более 1000 новых ГАЗелей Некст для Кубы



Новые микроавтобусы российского производства поступают на Кубу в рамках ранее заключенного крупного контракта между странами. 450 из более чем 1000 заказанных кубинской стороной «ГАЗелей Некст» прибыли в начале января в Гавану.

Горьковский автозавод поставит все машины для Кубы уже в феврале. В рамках контракта будет также выполняться поставка запасных частей, а техническое обслуживание возьмут на себя подготовленные нашими специалистами работники местных предприятий. Ожидается, что «ГАЗели Некст» выйдут на линии общественного транспорта 2,5-миллионной кубинской столицы, где сегодня наблюдаются проблемы с подвижным составом, в первую очередь, из-за его износа.

Также российские производители запустили на Кубе мощности по сборке и ремонту новых грузовых «Уралов» и «ГАЗов». Сборка грузовиков будет выполняться из поставляемых из России комплектов. Активно развивает свое присутствие на Острове Свободы и «КамАЗ». О своих планах поставить «несколько сотен» легковых машин для кубинской полиции и такси осенью 2018 года заявили на ВАЗе.

