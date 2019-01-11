Монголия продолжает закупать новые российские тепловозы



На Улан-Баторскую железную дорогу в Монголии перед новым годом прибыли еще 3 новых российских дизельных локомотива 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода.

Новые магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ – самые современные отечественные локомотивы. В их конструкции внедрены технические решения, делающие их конкурентоспособными на мировом рынке. Разработчики в частности выделяют микропроцессорную систему управления, позволяющую реализовать максимально возможную силу тяги для данного типа машин, а машинисту - сосредоточиться на ведении поезда. Машинист 2ТЭ25КМ только задает требуемые параметры тяги, а система сама подберет необходимую нагрузку дизель-генератора, тяговых машин, проконтролирует работу компрессора, системы охлаждения и всего остального вспомогательного оборудования тепловоза.

Монгольская версия российского локомотива имеет некоторые технические изменения. В связи с климатическими особенностями региона эксплуатации и согласно техническому заданию заказчика, в конструкцию тепловоза для Улан-Баторской железной дороги внесены определенные изменения, которые коснулись дизель-генератора, системы воздухоочистки и конструктива высоковольтной камеры. Приняты меры по улучшению герметичности для защиты от попадания пыли на электрические аппараты, защиты от пыли локомотивной бригады. Пылезащитные элементы применены в конструкции тележки тепловоза. Также монгольские железнодорожники прошли обучение эксплуатации новой техники в России.