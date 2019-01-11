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11.01.2019

Созданы новые российские термостойкие материалы с низкой диэлектрической проницаемостью

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Предприятие «ЦНИТИ «Техномаш» и Российский технологический университет (МИРЭА) создали отечественные конкурентоспособные изоляционные материалы для современных электронных устройств. По своим диэлектрическим характеристикам разработки превосходят иностранные аналоги, а цена российских материалов более чем в 3 раза ниже, чем у импортных. Для чего они нужны?

Как сообщают разработчики, эта продукция будет использоваться для покрытий высокочастотных печатных плат для телекоммуникаций, создания изоляционных структур в кремниевых, арсенид-галлиевых и керамических устройствах, в том числе СВЧ-диапазона, изоляции лазерных структур в квантовых каскадных лазерах, а также при производстве изоляционных слоев в многофункциональных высокоплотных электронных модулях, созданных по технологии 3D-микросистем.

До этого аналогичные термостойкие материалы с низкой диэлектрической проницаемостью российские производители электроники покупали за рубежом: на рынке просто не было своих аналогов. Сейчас начинается этап запуска в серийное производство отечественной разработки.

Тэги: 
термостойкие материалы с низкой диэлектрической проницаемостью
изоляционные материалы
ЦНИТИ Техномаш
МИРЭА
термостойкие материалы
Росэлектроника
импортозамещение
микроэлектроника
Разделы: 
Научные разработки

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