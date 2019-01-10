Российский глубоководный подводный беспилотник испытают в Марианской впадине



В нашей стране завершается создание новейшего глубоководного автономного подводного беспилотника «Витязь-Д». Его уникальный сверхпрочный корпус позволит погружаться на максимальные глубины Мирового океана – более 11 километров, а оборудование – вести онлайн-трансляцию!

Создаваемый специалистами российского Фонда перспективных исследований и Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» глубоководный аппарат готовят к штурму Марианской впадины. Это поистине космическая машина, работающая в экстремальных условиях. Согласно плану разработчиков, «Витязь-Д» опустит на дно самой глубокого объекта на Земле базовую станцию, которая будет вести передачу данных, в том числе видеоизображения, с ней будет взаимодействовать сам беспилотник и находящийся на поверхности корабль-носитель.

Добавим, что роботизированный комплекс «Витязь-Д» разработан в России не просто для установки рекордов – это рабочий инструмент для картографирования дна, поиска и классификации объектов на больших глубинах, сбора гидрологических данных, фото- и видеопривязки, отбора проб. Использование подобной техники позволит без риска для жизни подводников выполнять сложнейшие задачи на труднодосягаемых глубинах более 6-7 километров.