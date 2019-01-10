Российский ИТ-продукт Логос снизит зависимость инженерного комплекса от импортного софта



Специалисты Росатома выводят на рынок пакет специального программного обеспечения для решения сложных инженерных и суперкомпьютерных задач, созданный и отработанный внутри структур госкорпорации, а также в российском военно-промышленном комплексе.

Теперь итог многолетней разработки будет постепенно коммерциализироваться и предлагаться в качестве альтернативы уязвимым с точки зрения безопасности решениям западных корпораций. Одним из вариантов программного продукта является «Логос Аэро-Гидро», его разработчики уже предлагают ведущим предприятиям России в аэрокосмической отрасли. Он успешно апробирован при разработке Су-57: авиаконструкторами сэкономлены серьезные средства при расчетах и моделировании натурных испытаний. Также «Логос» получил хорошие отзывы от атомщиков, кораблестроителей и производителей грузовой автотехники. Например, отмечается, что 3D-моделирование процессов гидрогазодинамики реализовано в российском программном продукте на конкурентном уровне с лучшими мировыми аналогами. В 2018 году «Логос» пришел в МАИ - базовый вуз для инженеров-авиастроителей.

Линейка программ «Логос» разрабатывается Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове. В течение 2019 года ИТ-структура Росатома выведут на рынок еще 2 продукта марки «Логос» - «Логос Тепло» и «Логос Прочность». Разработчики подчеркивают, что это полностью отечественные проекты, которые изначально были созданы и ориентированы под сложные задачи российской атомной промышленности. Все они составят альтернативу используемым сегодня в инженерно-технической отрасли продуктам зарубежной разработки.