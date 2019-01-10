В России создали самый маленький и точный защищенный датчик для спутников

АЗДК-1 – компактный звездный датчик для малых космических аппаратов – создан на российском предприятии «Азмерит» (государственный холдинг «РКС»). В конце 2019 года он впервые отправится на орбиту на борту нового миниатюрного спутника ТНС-0 №3.

Изделия для космоса всегда должны иметь повышенную прочность и при этом быть как можно компактнее. Найти «золоту середину» между этими крайностями – задача непростая. Так новый датчик, созданный российскими учеными, выдерживает мощнейшие вибрации, перегрузки до 25 g и исправно работает при температурах от минус 27 до плюс 57 градусов. При этом его массу удалось снизить до 193 граммов.

Задача у АЗДК-1 - ориентация спутника по звездам. Он войдет в состав «начинки» нового так называемого «наноспутника» ТНС-0 №3, который отправят на орбиту меньше чем через год. «Техносфера.Россия» уже писала про семейство этих интересных космических аппаратов, которые сейчас создают в нашей стране (см. материал о работе ТНС-0 №2 - http://tehnoomsk.ru/node/3428).