В России разработан сканирующий магнитометр нового поколения



Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали уникальный сканирующий магнитометр - прибор, позволяющий получать точную информацию о силе, конфигурации, величине и даже дефектах магнитного поля.

Как сообщают разработчики, их оборудование будут применять для тестирования магнитных полей и создания оптимальной конфигурации магнитной системы при создании экономичных и массовых моделей магнитно-резонансных томографов (МРТ) для городских поликлиник и частных медицинских кабинетов. Такие томографы, в отличие от основанных на сверхпроводящих системах, будут на порядок дешевле в обслуживании, и планируются к массовому применению в городских поликлиниках и частных медицинских кабинетах. Новый прибор уже успешно прошел лабораторные испытания и используется для тестирования постоянных магнитов в системах «низкополевого» магниторезонансного томографа. Что представляет собой новая российская разработка?

Сканирующий магнитометр, созданный в российской лаборатории, представляет собой немагнитную сканирующую систему на основе 2D-плоттера, трехкомпонентный датчик магнитного поля и систему сбора данных. Оригинальность прибора заключается в том, что при его изготовлении широко распространенные модули используются в новом качестве — для визуализации локальных магнитных различных магнитных объектов. Сканирующий магнитометр позволяет измерить компоненты магнитного поля вблизи поверхности исследуемого объекта, после чего по этим данным можно построить картину магнитного поля для каждой точки. Например, можно измерить магнитное поле и, при наличии неоднородностей поля, обнаружить возможные дефекты.

Добавим, что существующие сегодня методы обнаружения и оценки магнитных полей, так называемые методы «декорации» (например, магнитная жидкость и пластины) весьма условны, и не дают точной информации. Чтобы определить распределение магнитных полей в пространстве, требуется применение специальных приборов. Эту задачу удалось решить, к тому же создать для этого выгодное экономически решение, в нашей стране.