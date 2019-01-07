В России начался выпуск нового оборудования для изотопного производства



Новая высокопроизводительная газовая центрифуга для разделения стабильных изотопов в атомной промышленности, разработанная в Санкт-Петербурге, запущена в производство в городе Новоуральск на предприятии «НПО Центротех».

Первым заказчиком нового оборудования стал «Электрохимический завод» из Красноярского края, являющийся крупнейшим мировым производителем изотопов химических элементов легкой и средней атомной массы - углерода, аргона, криптона, ксенона, кремния, селена и серы. Новые газовые центрифуги заработают в городе Зеленогорск (ранее известен как Красноярск-45) уже в 2020 году. Разработчики отмечают, что российское оборудование нового поколения «значительно превосходит существующее по технико-экономическим параметрам» и его «внедрение существенно повысит эффективность изотопного производства в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Добавим, что сегодня российские атомщики обеспечивают уже около 40% мирового производства стабильных изотопов и рассчитывают увеличить свою долю на рынке в ближайшие годы.