Российские КамАЗы выходят на маршрут Дакара-2019



Сегодня стартует первый этап ралли "Дакар-2019". "Техносфера. Россия" болеет за нашу легендарную команду - "КАМАЗ-мастер"!!!

Как многие уже знают, на старт в Южную Америку заявлены четыре совершенно новых российских спортивных грузовика. В связи с изменениями в регламенте «Дакара» ограничивающими максимальный объем моторов в грузовом зачете с 2019 года 13 литрами, команде фактически пришлось заново сконструировать новую машину, ставшую носителем новейших разработок, современных спортивных технологий и тридцатилетнего опыта выступлений команды во внедорожных ралли. В новом грузовике, увидевшем свет в мае 2018 года и получившем индекс КАМАЗ-43509 использован рядный шестицилиндровый мотор. Этим в основном и были продиктованы существенные изменения в конструкции автомобиля. Внешне он отличается от спортивных грузовиков предыдущего поколения современным агрессивным дизайном, рубленными и клиновидными формами. Кроме того – в честь 30-летнего юбилея «КАМАЗ-мастера» новый грузовик команды представлен в обновленном окрасе.

Добавим, что экипажи российской команды - Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова, - выступают соответственно под 500, 502, 514 и 518 гоночными номерами.