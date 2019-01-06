Российские военные запустили 3 из 4 запланированных спутников связи нового типа



В конце 2018 года на орбите успешно начал работу третий аппарат космической связи системы «Благовест» (предыдущие 2 однотипных спутника запущены в 2017 и 2018 годах). Космический аппарат разработан в «ИСС имени Решетнева» на российской платформе «Экспресс-2000» с «существенным увеличением пропускной способности и полезной нагрузки».

Основное назначение данного типа космических аппаратов – высокоскоростная передача данных, включая большие объемы видео в Ка- и Ku-диапазонах частот. Российские военные заказали группировку из 4 таких телекоммуникационных спутников на геостанционарной орбите (36000 км от Земли), и теперь на очереди – 4-ый запуск. Его планируют на первый квартал 2019 года. Срок активной службы ИСЗ «Благовест» (другое обозначение 14Ф149) определен производителем в 15 лет. Начало полноценной эксплуатации всей системы – 2020 год.