Российский промышленный одноплатный компьютер на 4-ядерном процессоре Мультикор идет в серию

В первой половине 2019 года начинаются поставки заказчикам нового отечественного компьютера ММ-СВЕ, разработанного для российских железнодорожников и производственных предприятий. В компьютере использован разработанный в нашей стране 40-нм 4-ядерный процессор 1892ВМ14Я (мы писали о нем в 2017 году - http://tehnoomsk.ru/node/2655).

Компьютер ММ-СВЕ основан на вычислительном модуле Салют-ЭЛ24ПМ2 (подробнее о нем - http://tehnoomsk.ru/node/3184). Машина имеет форм-фактор PC/104, оснащена изолированными интерфейсами ввода-вывода (2x CAN, 3x Serial) для использования в сложных условиях эксплуатации. Имеются интерфейсы: Gigabit Ethernet, USB 2.0, HDMI, CAN, GPIO, RS 232/422/485 и аудио. Объединительная плата оснащается разъёмами с фиксацией, выдерживающими вибрационные нагрузки.

Как сообщает разработчик, одноплатный компьютер ММ-СВЕ будет иметь возможность расширения 48 изолированными портами цифрового ввода-вывода, выполненными в форм-факторе PC/104. Компьютер может работать под управлением операционных систем Linux и QNX 6.5.0.