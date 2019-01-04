20 новых российских автобусов и 100 микроавтобусов для Омска



Муниципальный транспорт Омска пополнили в конце 2018 года сразу 100 новых пассажирских ГАЗелей Некст (вариант «Луидор 2250DS») и 20 новых больших автобусов НефАЗ-5299-30-56CNG (НА ФОТО) на природном газе. Машины закуплены по лизинговым схемам.

20-местные «ГАЗели Некст» уже вышли на регулярные пассажирские маршруты. Они собраны в комплектации «Доступная среда» и имеют широкую входную дверь. В передней части каждого микроавтобуса находится увеличенная площадка для перевозки детских колясок или взрослого человека на инвалидной коляске.

Большие низкопольные автобусы НефАЗ-5299-30-56CNG (изготовитель - дочернее предприятие КамАЗа) имеют 25 пассажирских сидений и более 80 мест для стоячих пассажиров. Они оснащены всем необходимым оборудованием по современным стандартам пассажирского транспорта, включая системы кондиционирования, модуль ЭРА-ГЛОНАСС, электронные табло и т.д. Машины оборудованы газовым оборудованием и топливными баллонами общей емкостью более 980 литров.

Ранее в Омск поступили 100 новых автобусов ПАЗ-3204350-04 и ГАЗ "Вектор Некст" также для муниципальных пассажирских перевозок. Таким образом, в 2018 году западносибирский город впервые за много лет закупил большую партию новой отечественной пассажирской техники различных классов – всего 220 единиц.