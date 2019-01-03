Сверхтяжелая ракета Енисей: определены реальные сроки создания

Судьба проекта российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» решена – утвержден план работ по ее созданию на 2019-2028 годы. В число разработчиков нового носителя включены ведущие предприятия отечественной космической индустрии: РКК «Энергия», ГКНПЦ имени Хруничева, РКЦ «Прогресс».

На уровне главы государства подписано решение о строительстве на новом космодроме Восточный еще одной площадки – для запуска сверхтяжелой ракеты (в документах ракета носит обозначение «КРК СТК», что означает «космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса») стартовой массой от 1440 до 3000 тонн. Как уже писала «Техносфера. Россия», на Восточном в 2019 году начинается строительство площадки под еще одну новую ракету – «Ангара-А5», это ракета тяжелого класса (стартовая масса чуть более 770 тонн, см. материал http://tehnoomsk.ru/node/3522). Но "Енисей" это совсем другая ракета, чем ранее ожидавшаяся огромная версия "Ангары" - А7.

Что будет представлять собой самая большая русская ракета первых десятилетий 21 века? Первый вариант «Енисея» должен будет отправиться в космос в 2027 или 2028 году. Это будет носитель грузоподъемностью до 90 тонн, оснащенный двигателями РД171М (1 ступени), РД0124М (2 ступени) и новым разгонным блоком ДМ. Второй, еще более мощный вариант «Енисея» (грузоподъемность до 115 тонн), полетит в районе 2032 года, его конструкция будет включать новый межорбитальный буксир (каким он будет, ядерным или кислородно-водородным еще пока не известно).

Первой точкой применения «Енисеев» станет российская лунная программа. Также в случае успешного развития программы КРК СТК ракеты такого класса будут использоваться для дальних запусков исследовательских аппаратов.

На иллюстрации: приведена одна из предлагавшихся в 2017 году схем развития проекта российской сверхтяжелой ракеты. Здесь авторы ничего не говорят, например, о перспективном ядерном буксире, который может быть использован на "Енисее" второго типа, помещая туда данные о кислородно-водородном варианте. Также на схеме назван еще один двигатель РД0150 - для самой большой версии КРК СТК.