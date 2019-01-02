 ﻿
﻿
02.01.2019

Ту-214ЛМК – специальный российский самолет для программы Ту-160М2

tupolev_tu-214lmk_0.jpg
В Казани завершено переоборудование самолета Ту-214 в летающую лабораторию для испытания новой радиоэлектронной «начинки» новейшего бомбардировщика Ту-160М2. Работы выполнены на том же заводе, где сегодня готовят к производству новый российский бомбардировщик – КАПО имени Горбунова.

Ту-214ЛМК, ранее в гражданской авиации носивший бортовой номер RA-64507, выполнил первый полет 29 декабря 2018 года. Кроме участия в программе Ту-160М2 самолет рассчитывают задействовать в проекте перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения (ПАК ДА).

Тэги: 
Ту-214ЛМК
Ту-160М2
КАПО имени Горбунова
Казань
ПАК ДА
бомбардировщик
будущее
ВКС России
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Нравятся наши материалы? Вы можете помочь проекту!

1
﻿