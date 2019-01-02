Ту-214ЛМК – специальный российский самолет для программы Ту-160М2



В Казани завершено переоборудование самолета Ту-214 в летающую лабораторию для испытания новой радиоэлектронной «начинки» новейшего бомбардировщика Ту-160М2. Работы выполнены на том же заводе, где сегодня готовят к производству новый российский бомбардировщик – КАПО имени Горбунова.

Ту-214ЛМК, ранее в гражданской авиации носивший бортовой номер RA-64507, выполнил первый полет 29 декабря 2018 года. Кроме участия в программе Ту-160М2 самолет рассчитывают задействовать в проекте перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения (ПАК ДА).