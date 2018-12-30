Завершена разработка нового мощного российского бульдозера Б20 с гидростатической трансмиссией

Проектирование нового типа бульдозера 20-го класса тяги – Б20 – завершено на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). Машина, несмотря на массу более 30 тонн, будет маневренной: она получит гидростатическую трансмиссию (ГСТ) и соответственно бесступенчатое управление.

Как сообщают разработчики, в новом российском Б20 будет обеспечено плавное и легкое движение. Дизель в такой машине служит приводом для гидронасосов, которые приводят в действие гидромоторы бортовых редукторов на ведущих колесах. Распределение потоков мощности по бортам регулирует электронный контроллер - бортовой компьютер. Бульдозер с ГСТ может перемещать грунт даже по кривой траектории - без обязательных возвратно-поступательных движений по прямой линии, свойственных машинам с «механикой» и «гидромеханикой». Такое маневрирование бережет топливо и повышает рабочую производительность. Но при этом «гидростат» предъявляет дополнительные требования к эксплуатационникам, и поэтому как в России, так и в других странах-производителях аналогичной техники, пока машины с ГСТ идут как дополнение к моделям с гидромеханической трансмиссией, а не заменяют их полностью.

Первый экземпляр нового бульдозера Б20 уральские мастера обещают показать уже в феврале-марте 2019 года. Машина займет в линейке ЧТЗ место между бульдозерами Б14 и ДЭТ400.

Обращаем внимание читателей, что использованное фото не является снимком нового Б20! (Представители завода пока официально не представили внешний вид нового бульдозера)