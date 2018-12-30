О новой российской технологии 3D-печати титановых изделий с бионическим дизайном



Отечественные ученые добились 20%-снижения массы детали, напечатанной по аддитивной технологии и при этом сократили в 3 раза расход порошка российского титанового сплава ВТ6. Деталь представляет собой кронштейн бионического формата для перспективного авиационного двигателя.

Речь идет об одной из важных деталей конструкции самолета, которая служит для крепления функциональных измерительных элементов внутри двигателя. Сегодня, когда в авиации идет битва за каждый процент снижения массы конструкции, разработка специалистов Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по праву заслуживает внимания. В результате исследования и компьютерного моделирования детали была получена весьма сложная форма детали, изготовление которой при помощи традиционной технологии литья стала невозможной. Поэтому была выбрана аддитивная технология послойной печати – селективное лазерное сплавление (спекание).

Полученный результат оказался настолько успешным, что российское двигателестроительное предприятие уже выпустило опытную партию деталей новым способом и провело их испытания. Итоги испытаний показали, что готовый объект ничем не отличается в плане прочности от «классической» литой детали.