В России установлен рекорд по выпуску и продажам герконов



По итогам 2018 года Рязанский завод металлокерамических приборов (входит в государственный холдинг «Росэлектроника») выпустил и продал 218 миллионов герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов), выйдя на максимальный уровень производства последних лет СССР. В этом году рост продаж на предприятии составил 22%. Для чего нужны герконы и почему на них растет спрос в мире?

Геркон – это электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу. Как говорят представители производителя, ключевым фактором роста продаж герконов является распространение экологического стандарта Евро 6, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Данный стандарт подразумевает оснащение автомобиля дополнительным оборудованием, которое комплектуется, в том числе, герконовыми датчиками уровня. Крупнейшим зарубежным рынком сбыта для российского завода стал Китай. Здесь сильно вырос спрос на бытовую технику, оснащенную герконами. Также герметизированные магнитоуправляемые контакты используются в космической отрасли, ВПК, телекоммуникационном секторе, охранных системах и ряде других сфер.

В Рязани выпускают более 30 типов герконов, среди которых и высоковольтные, и герконы повышенной коммутационной мощности, есть производство и миниатюрных герконов (с размерами баллона менее 10 мм). Интересно, что Рязанский завод металлокерамических приборов – один на всю Россию, кто выпускает эту продукцию. Сейчас наше предприятие заняло 14% мирового рынка продаж герконов и конкурирует с аналогичными заводами из Японии и США. Продажи российской продукции ведутся в 50 стран мира.