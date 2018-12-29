В России создана и заработала первая в мире металлургическая печь по переработке техногенных отходов



В декабре 2018 года в городе Мценск (Орловская область) запущена первая (пилотная) металлургическая печь, которая может перерабатывая железосодержащие техногенные отходы и ТБО, выплавлять до 16000 тонн металла в год, производя электричество и не нанося вред окружающей среде.

Авторами этого уникального проекта стали российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Реализация и запуск выполнены совместно с отечественным предприятием «МК «Вторалюминпродукт». Преимущество данной технологии в том, что она безотходна и позволяет осуществлять простую, надежную и экологичную очистку от выводящих газов. А также совмещать переработку отходов металлургической промышленности, фабрик углеобогащения и коммунальных отходов жизнедеятельности предприятий или населенных пунктов, которые отапливаются углем. Эту технологию можно тиражировать. Разработчики считают её технологией третьего поколения, то есть уже более совершенной и эффективной, чем предыдущие. Будущее у такой установки есть, потому что в нашей стране миллиарды тонн (!) отходов, которые нужно перерабатывать. Есть замасленные окарины, шлаки, пыль газоочисток, то есть побочные продукты в металлургии, и вопрос их переработки всегда актуальный. Строить первые образцы планируют в регионах присутствия большой металлургии, чтобы логистика была менее затратной.

По-научному печь называется «барботажный реактор, основанный на принципе продувки кислородом, для полной переработки техногенных отходов, шлаков и шламов, а также углеродсодержащих отходов, включая ТБО, и эффективного и экологичного производства чугуна и концентрата цветных металлов». Как отмечает разработчик реактора Геннадий Подгородецкий, технология по-настоящему уникальна не только для России и постсоветского пространства. Важнейшим преимуществом разработки являются низкие удельные расходы энергоносителей: на 20-30% ниже, чем у лучших мировых разработок в данной теме. С этой точки зрения она может претендовать на европейскую номинацию BAT (Best Available Techniques — наилучшие существующие технологии). В целом, технология является изначально экологически ориентированной. Количество выбросов в печи существенно ниже, чем у лучших мировых проектов, помимо этого здесь предусмотрено подавление образования особо опасных экотоксикантов.

Геннадий Подгородецкий, директор НОЦ «ИМТ» НИТУ «МИСиС», разработчик реактора:

«По требованию заказчика состав шлака может быть подобран для последующей переработки в шлакокаменные изделия, теплоизоляционную шлаковату, служить основой для производства цементного клинкера и т.д. За счет уникальной конструкции агрегата, расходы энергоносителей могут быть доведены до 500 кг угля и 500 нм3 кислорода на 1 т получаемого чугуна. В результате мы перерабатываем бросовые техногенные отходы, получаем чугун, товарный шлак и концентрат цветных металлов. Отходов в нашей технологии нет. Пилотный образец предназначен также для отработки технологии безотходной газификации многочисленных углеродсодержащих отходов, включая твердые бытовые отходы».

Прототипом заинтересовался крупный бизнес – на пробный пуск собрались представители металлургических и химических компаний России: «Северстали», «ЕвроХима», «Мечела».

Добавим, что в России накоплено более 130 миллиардов тонн отходов – это по 800 тонн на каждого жителя страны (по 20 полных вагонов на человека). И ежегодно к ним добавляются более 5 млн тонн железосодержащих техногенных отходов в металлургии черных и цветных металлов, химической промышленности, которые хранятся на полигонах и никак не утилизируются (!), так как это технологически или экономически невозможно и экологически опасно.