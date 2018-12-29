10 новых тяжелых тягачей семейства БАЗ-6909 приобрели российские нефтяники

Очередная партия новых отечественных тяжелых внедорожных тягачей высокой проходимости БАЗ производства Брянского автомобильного завода закуплена российскими нефтяниками для монтажа мобильных буровых установок. Военный вариант этих машин используется как шасси для систем ПВО и РЭБ.

Уникальность БАЗов заключается в том, что это полностью российская машина, в которой нет иностранных комплектующих. Такой ее в свое время заказали наши военные, а теперь колесные тягачи и шасси этой марки приходят и в гражданский сектор. «Техносфера. Россия» писала о брянском вездеходе данного семейства для МЧС (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3135). Судя по материалам о новом гражданском контракте, речь идет о том же шасси БАЗ-6909, которое сейчас поставляется в 3 вариантах:

- БАЗ-69096 предназначен для монтажа различного специального оборудования заказчика массой 35,12 тонн.

- БАЗ-69099 используется под монтаж оборудования массой 42,72 тонн и его транспортировки по всем видам дорог и местности.

- БАЗ-690902 несет оборудование массой до 30 тонн.

Как сообщают представители завода, все гражданские машины обладают аналогичной своим армейским собратьям уникальной выносливостью: работа при температурах от минус 50 до плюс 50, при запылённости воздуха до 0,4 г/м3, скорости ветра до 30 м/с и в горных районах, расположенных на высоте до 2500 м над уровнем моря. Также шасси Брянского автозавода оснащены централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах, системой гидроусиления руля с дублирующим (аварийным) насосом, что повышает безопасность движения и обеспечивает возможность буксирования с неработающим двигателем. В систему выхлопа включен моторный замедлитель (горный тормоз), что повышает безопасность движения на длительных спусках. Высокая проходимость обеспечивается за счет разрезных мостов, независимой торсионной подвески, а также колесных редукторов несоосного типа, гарантирующих большой дорожный просвет и отсутствие «бульдозерного эффекта».

В планах завода - выход на рынок спецтехники для горнодобывающей промышленности и расширение поставок машин в проекты по освоению Арктики.

БАЗ-69092 для МЧС, 2018 год

Тяжелое шасси БАЗ семейства 6909 для гражданского заказчика