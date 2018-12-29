Как Россия первой в мире напечатала образцы живых тканей в невесомости



Пока отечественные СМИ забиты «желтизной», о таких проектах как биопечать тканей и органов знают по большей части специалисты. Между тем, в декабре 2018 года наша страна стала первой на планете, сумевшей напечатать в космосе образцы живых тканей.

Эксперимент был проведен на борту МКС при помощи новейшего отечественного биопринтера «Орган.авт» (НА ФОТО). Наши опередили американцев, которые планируют выполнить аналогичный эксперимент в космосе в первой половине 2019 года на борту той же станции. Русские напечатали образцы хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши. Образцы прибыли на Землю вместе с вернувшимся с орбиты «Союзом» и находятся на изучении в лаборатории.

«Орган.авт» это не совсем 3D-биопринтер, первые образцы которых ранее создавали в нашей и нескольких других наиболее развитых странах мира. В «космическом» принтере тканей нет печатающих головок и поддерживающих элементов вокруг печатаемого объекта. Образец создают из «заготовок» живых клеток, тканевых сфероидов, при помощи технологии магнитной левитации. В течение буквально 30 секунд из подключенного «хранилища» (кюветы) со сфероидами, плавающими в гидрогеле, при помощи магнитного поля в центр устройства выталкиваются все «заготовки», где на них оказывается воздействие всё теми же магнитами. Также перед началом создания образца в кювету впрыскивается парамагнетик, который обычно используется как контраст в магнитно-резонансной томографии.

Этот важный для будущего проект стал возможен благодаря 5-летней работе отечественной компании «3D Биопринтинг Солюшенс» (3D Bioprinting Solutions), являющейся дочерним предприятием известной российской сети лабораторий «Инвитро» (InVitro).

Интересно, что ранее на Земле наши ученые уже печатали на своем 3D-биопринтере «Фабион» фрагмент щитовидной железы мыши, пересадили его опытному животному, и он успешно прижился. Также создан еще один, более совершенный принтер «Фабион-2», работающий со сфероидами, имеющий сразу 6 специальных печатающих головок. Космический эксперимент позволил отработать технологию печати в невесомости, где условия отличаются от земных. Сейчас в российской компании «3D Биопринтинг Солюшенс» работают еще над одной моделью - магнитно-акустическим биопринтером. Также наши ученые говорят об амбициозных планах по созданию роботизированной установки с манипулятором и биопринтером, которая сможет «ремонтировать» повреждение ткани непосредственно на теле человека.