Очередная тяжелая Ангара-А5 получит новый разгонный блок

«Техносфера. Россия» уже писала летом о создании на заводе Красмаш нового разгонного блока для ракеты «Ангара» (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3258). Теперь стало известно о том, что оборонный завод из Красноярска отгрузил первый летный образец блока для установки на новую ракету, которая отправится в космос в 2019 году.

Как сообщают представители предприятия, в начале декабря была отгружена «первая летная машина в рамках создания разгонного блока типа ДМ новой модификации». Также уточняется, что это сделано «в рамках ОКР «Персей-КВ», и «для выполнения этой задачи все заинтересованные службы и подразделения завода обеспечили комплектацию, а цех №39 правильно организовал работу коллектива и справился с заданием».

Добавим, что новый запуск 770-тонной «Ангары-А5» запланирован с военного космодрома Плесецк в Архангельской области. До 2023 года пуски ракет этого типа будут выполняться с этой площадки, затем в строй должен войти новый стартовый комплекс, строительство которого начинается на дальневосточном космодроме «Восточный».