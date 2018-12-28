Таиланд закупит еще 6 российских Суперджетов



В 2019-2020 годах планируются поставки шести новых пассажирских региональных самолетов Сухой Суперджет в 100-местной комплектации для одной из таиландских авиакомпаний. Это будет вторая партия воздушных судов из России в азиатской стране: ранее Таиланд приобрел для правительственного авиаотряда 3 «Суперджета» в люксовой спецкомплектации.

Согласно появившимся данным о новой поставке наших машин, речь идет о новой местной авиакомпании Kom Airlines. Все 6 самолетов будут обычными рабочими машинами для регулярных рейсов на внутренних и международных направлениях. Также российская сторона развернет на территории Таиланда станцию технического обслуживания воздушных судов.

Добавим, что на конец 2018 года в России произведено более 180 пассажирских самолетов «Сухой Суперджет». Их сборка ведется на заводе в Комсомольске-на-Амуре.