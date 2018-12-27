Российские автомобили "Аурус" запустят в «большую серию» в 2020 году

В Минпромторге озвучили дальнейшие планы по развитию проекта по выпуску отечественных автомобилей премиального класса «Аурус» (Aurus, ранее «проект Кортеж») на ближайшие 3 года. После мелкосерийной сборки на мощностях НАМИ в 2019-2020 годах на уровне 200-250 машин в год будет запущен крупный сборочный цех на производственной площадке в Алабуге (Татарстан, предприятие российской компании «Соллерс»).

Запуск «большой серии» седанов и лимузинов на новом месте начнется во второй половине 2020 года. Здесь будут собирать до 5000 «Аурусов» ежегодно. Если не открыть большой новый цех, то небольшое производство НАМИ просто не справится с заказами (сейчас имеется законтрактованный объем на 2 года вперед – см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3447). К лимузинам и седанам, успешно завершающим сейчас международную сертификацию, скоро добавится микроавтобус «Аурус Арсенал» (Aurus Asenal).

На подходе и внедорожник «Аурус Комендант» (Aurus Komendant) – его покажут впервые в феврале или в марте 2019 года, а запустят в серию в 2021 году.

В завершение темы - интересное фото из Кремля:

На фото: автомобили правительственного гаража 1950-х и конца 2010-х годов