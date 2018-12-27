На заводе, где строят МБР Сармат, ввели в строй уникальный участок гальваники

На Красноярском машиностроительном заводе, сейчас работающем по программе создания и запуска в производство самой мощной российской межконтинентальной ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» завершена 3-летняя масштабная реконструкция гальванического участка.

Как сообщает пресс-служба предприятия, 25 декабря новое оборудование введено в эксплуатацию. Это самый большой объект такого типа восточнее Урала. Уникальность нового участка гальваники заключается в том, что установленное оборудование позволяет проводить химическую обработку крупногабаритных деталей, кроме того линии оснащены современным программным обеспечением, позволяющим контролировать весь технологический процесс. Современный автоматизированный комплекс очистки сточных вод от воздействия химических веществ, входящий в состав линий, обеспечивает экологическую безопасность гальванического производства и возврат очищенной воды обратно в технологический цикл. Работы по реконструкции участка гальваники начались в марте 2015 года в условиях действующего производства. Монтаж оборудования и технологических сетей, а так же проведение пуско-наладочных работ были осуществлены в рекордные 8 месяцев.

Что представляет из себя новый технологический объект на одном из важнейших заводов российской «оборонки»?

Гальванический участок на «Красмаше» - это комплекс оборудования для выполнения сложнейших химических операций и позволяет обрабатывать крупногабаритные изделия с максимальными размерами до 3,4 метров в диаметре. На участке расположены две высокотехнологичные линии, каждая имеет по 10 ванн цилиндрической формы. Линия химического фрезерования предназначена для травления деталей из алюминиевых сплавов с целью доведения их до чертежных размеров и массы. На линии анодирования происходит нанесение анодно-окисного покрытия на детали из алюминиевых сплавов с последующей пропиткой в растворе хромпика, с целью защиты от коррозии. Операция нанесения анодно-окисного покрытия (анодирование) производится в растворе серной кислоты под действием электрического тока. Так как ванны имеют колоссальный объем - около 40 кубометров, потребовалось порядка 70 тонн химических веществ для составления растворов требуемой концентрации, а также очищенная деминерализованная вода, которая получена на специальной водоподготовительной станции. Ванны в линиях снабжены автоматизированными датчиками контроля температур растворов, что позволяет избежать отклонения от заданных режимов в процессе выполнения операций. В составе участка особую роль играет комплекс очистных сооружений, который предусматривает реагентный метод очистки с возможностью возврата воды на промывные операции и защищает от воздействия химических веществ канализационные системы города. Также есть участок нанесения изоляции и разметки, который включает в себя окрасочно-сушильную камеру для нанесения эмали для защиты поверхностей деталей, не подлежащих анодированию и хим. фрезерованию. Нанесение изоляции и разметки под хим.фрезерование и анодирование в новой окрасочно-сушильной камере, позволяет получить более качественные слои изоляции, что в свою очередь позволит повысить адгезионные свойства изоляционного покрытия и минимизировать возможность отслоения в процессе проведения операций.

Напомним, что МБР РС-28 «Сармат», запуск которой в производство ведется на Красмаше, идет на замену самой мощной советской ракете Р-36М2 «Воевода» (РС-20В, SS-18 Satan по классификации НАТО). Также Красноярский машиностроительный завод работает по программе производства и модернизации ракет для атомных подводных лодок.