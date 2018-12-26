Российская армия заказала 40 бригадных комплектов новой системы управления войсками ЕСУ ТЗ



Российские военные в ближайшие 2-3 года получат от концерна «Созвездие» (входит в государственный холдинг «Росэлектроника») серийные комплекты единой системы управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ). Речь идет об интеграции всех видов связи в единую информационную сеть и внедрении новой системы управления боевыми действиями.

ЕСУ ТЗ позволяет объединить потоки данных сразу с 3 используемых видов связи: цифровой, радиорелейной и тропосферной. В системе соединяются 11 составляющих, включая информацию о действиях в режиме реального времени подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы, артиллерии и других родов войск. «Созвездие» выступает как единый интегратор, которому удалось создать, испытать и доработать с учетом требований военных в 2001-2017 годах весь комплекс технических решений. В 2017 году Минобороны сообщило, что ЕСУ ТЗ достигла того уровня, что необходим Российской армии.

Согласно условиям контракта, новой техникой будут оснащены не менее 10 соединений Вооруженных сил РФ. Также озвучены сведения о 10-летнем послепродажном техническом обслуживании новых комплексов.