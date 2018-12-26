10-тонный снегоболотоход ЯМАЛ за 11 миллионов рублей



В России разработан и выпускается мелкой серией шарнирно-сочлененный болотоход «Ямал» от компании «Ямалспецмаш» и ПМЗ. В 2018 году, например, собрали 6 таких машин, оснащенных отечественными двигателями Ярославского моторного завода.

У «Ямала» оригинальная автоматическая коробка передач и мосты с огромным передаточным отношением 22,9. Разработали их в нашей стране, но в итоге пока делают на заказ на заводе в Китае. Также используется российский мотор серии ЯМЗ-530 и кабина от «КамАЗа». Как сообщают разработчики, машина может поставляться в различных комплектациях: шасси, топливозаправщик, машина для строительства трубопроводов, сварочный агрегат с гидроманипулятором для установки палатки сварщика, машина для строительства зимников, ремонтная мастерская в различной комплектации, лесопожарная машина, кран установленный на колесное шасси и т.д.

Стоимость снегоболотохода вполне доступная для наших предприятий среднего формата: машины продают примерно по 11 миллионов. Они используются не только на Крайнем Севере: недавно один из «Ямалов» отправился к заказчику на Камчатку.

