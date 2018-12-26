Троицкий тракторный завод: 150 новых тракторов и спецмашин ежегодно

Минуло уже почти 2 года с того момента, как в Челябинской области на Троицком тракторном заводе (ТТЗ) начали производство российского трактора К-704-4Р «Станислав», разработанного предприятием из Ленинградской области – Петербургский машиностроительный завод (ПМЗ, Рощино) (см. наш материал 2017 года http://tehnoomsk.ru/node/2677). Как сегодня развивается проект?

Сборка К-704 на ТТЗ идет полным ходом. На сайте предприятия сообщается о текущих объемах производства – около 150 крупногабаритных машин ежегодно. Есть все основания полагать, что скоро завод в Челябинской области выйдет на изначально планировавшиеся 200-240 машин в год. Кроме обычных тракторов здесь создали и осваивают производство спецтехники на их базе: например, с различным навесным оборудованием под конкретных заказчиков, а также тягачи К-705 («Максим-705») и К-710 («Станислав-710»). Новые разработки позволили получить уже 5 российских патентов. На Троицком тракторном заводе особо подчеркивают, что их продукция – РОССИЙСКАЯ, в ней используются свои решения и отечественные двигатели ЯМЗ: «Это не «пластмассовый Китай» и не дорогостоящая «Америка». Мы создали реально работающую надежную технику по оптимальным ценам».

Как и многие новые российские промышленные предприятия, завод на Урале испытывает определенный информационный вакуум вокруг своей деятельности. Но судя по успешному старту проекта и обилию разработок, у троицких тракторостроителей впереди - большое будущее.