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25.12.2018

Российские военные получили все заказанные Су-30СМ и Су-34 в этом году

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Иркутский и Новосибирский авиазаводы завершили выполнение госконтракта на 2018 год, согласно которому наши военные получили 14 многофункциональных истребителей Су-30СМ и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Новыми Су-34 выпуска 2018 года полностью укомплектована одна из частей ВКС, дислоцированная на Урале, а Су-30СМ поступали в этом году в состав двух частей – в Курской и Калининградской областях. Согласно открытым источникам, с учетом новых машин общее количество Су-30СМ на вооружении российских военных достигло 114 единиц (92 – ВКС и 22 в Морской авиации), а Су-34 – 127. Пока не раскрывается количество самолетов, заказанных военным ведомством на 2019 год, но известно, что поставки боевых машин данных типов будут продолжены.

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Один из Су-30СМ Морской авиации России

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Су-34 на российской военной базе в Сирии, 2016 год

Тэги: 
Су-30СМ
Иркутский авиазавод
НПО Иркут
НАПО
Новосибирск
Су-34
ВКС России
морская авиация
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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