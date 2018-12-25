В России начато строительство ледостойкой платформы Северный полюс

Мы уже писали о планах по созданию в нашей стране необычного судна для работы в экстремальных условиях полярных широт — «ледостойкой самодвижущейся платформы» типа «Северный полюс» класса Arc8. В декабре 2018 года начато ее сооружение на заводе «Адмиралтейские верфи».

В прошлом году «Техносфера.Россия» рассказывала о задачах для данного проекта и о том, как он возник (см. материал http://tehnoomsk.ru/node/2899). Сейчас после объявления об официальном начале строительства стали известны характеристики: это 83-метровое судно специальной постройки, выдерживающее крайне мощные льды (используется особая марка стали, а также нестандартная форма корпуса). Водоизмещение «Северного полюса» составит около 10400 тонн, а мощность его энергетической установки составит около 4,2 мВт. При необходимости платформа сможет самостоятельно двигаться со скоростью до 10 узлов. Ее будет обслуживать экипаж из 14 человек, а работать на борту научной станции в комфортных условиях с новым оборудованием будут 34 ученых.

Строительство первой ледостойкой самодвижущейся платформы в России будет завершено через 2 года.