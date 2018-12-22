Новая техника для Российской армии: итоги 2018 года и планы на 2019 год

По данным, озвученным 19 декабря в газете Минобороны РФ «Красная звезда», по итогам 2018 года наша армия получила следующие виды вооружений:

По авиационной технике – это чуть более 120 единиц самолетов и вертолетов, включая: многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34, учебно-боевые самолёты Як-130, вертолёты Ка-52, Ка-226, Ми-8 различных модификаций. Авиационные Стратегические ядерные силы пополнились 5 модернизированными самолётами, в том числе одним Ту-160, четырьмя Ту-95МС (НА ФОТО ВВЕРХУ). Для них в полном объёме обеспечена закупка необходимого количества крылатых ракет воздушного базирования.

По бронетанковой технике - более 300 единиц, включая: крупные поставки новых БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А, а также техника для ВДВ России – БТР-МДМ и БМД-4М.

Ракетно-артиллерийские части получили ПТРК «Хризантема-СП» и «Корнет», самоходные гаубицы «Мста-СМ», дивизионный комплект ПТРК «Искандер-М». В общей сложности более 120 единиц техники.

Продолжилось обновление частей противовоздушной обороны и ПРО. На их вооружение в 2018 году поступили ЗРПК «Панцирь-С», ЗРК «Тор-М2», в том числе и в арктическом исполнении, ЗРК «Бук-М3», ЗРС С-400 «Триумф».

Для РВСН провели успешно бросковые испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с разделяющимися маневрирующими ядерными боеголовками. Сейчас ее создание полным ходом продолжается.

Военно-морской флот России получил фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», корвет 20380 «Громкий», малые ракетные корабли проекта 22800 «Мытищи» («Каракурт») и проекта 21631 «Орехово-Зуево», начаты испытания головного атомного подводного крейсера проекта 955А («Борей-А»). Кроме того, получены различные боевые катера и суда обеспечения, а также береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Общая исправность нынешнего парка российской боевой техники на конец 2018 года доведена до 94%, а доля новых видов вооружений в частях постоянной боевой готовности превысила 61%.

На 2019 год запланирована поставка новых видов техники следующих типов:

РВСН введет на боевое дежурство первый ракетный полк, вооружённый новейшим ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» с ракетой, оснащённой планирующим крылатым блоком.

Для ВКС будет готова первая серийная партия самолётов Су-57 (ранее Т-50, ПАК ФА) и боевых вертолётов Ми-28НМ. Ожидается первый полёт самолета-амфибии Бе-200 в специальном исполнении для Минобороны. Авиационные Стратегические ядерные силы получат еще 4 модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС.

Бронетанковые вооружения будут представлены новейшими самоходными артиллерийскими орудиями «Коалиция-СВ», БМП Т-15 и танками Т-14 на платформе «Армата», а также новой серией танка Т-90 - Т-90М.

Добавим, что в данном материале упомянуты только официально озвученные российским Минобороны данные по новой технике.