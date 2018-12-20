В России начинается строительство нового радиогелиографа (радиотелескопа)



На этот крупный научный проект по исследованию высокоэнергетичных процессов в короне Солнца выделено достаточное государственное финансирование на 2019 год. Площадкой выбрана территория в Бурятии, где расположено оборудование Института солнечно-земной физики Сибирского отделения (СО) РАН.

Сейчас уже начато изготовление уникального оборудования для радиогелиографа на Лыткаринском заводе оптического стекла. Стройка на местности начнется весной, а полностью объект сдадут в 2020 году. Как говорят ученые, новый российский многочастотный радиогелиограф будет одним из лучших в мире, сейчас объекты такого класса строятся в Китае и США. Он войдет в состав Национального гелиогеофизического комплекса, создаваемого сейчас в России.

Для чего нужен новый радиотелескоп?

Как известно, Россия активно осваивает высокие широты, в частности, Арктику, где геомагнитные возмущения являются источником повышенной опасности, появляется необходимость в точных прогнозах и своевременных предупреждениях о событиях на Солнце, которые могут нарушить работу разного рода систем и оборудования. Информация из национального гелиогеофизического центра будет поступать в МЧС, Роскосмос, Росатом, Минэнерго РФ, транспортные министерства и ведомства.

Новый комплекс российского оборудования позволит замкнуть на совершенно новом уровне исследований всю цепочку объектов в системе Солнце - Земля: поверхность и магнитные поля Солнца, солнечная активность, выбросы, высокоэнергетичные частицы, ускорение этих частиц в верхних слоях короны Солнца, солнечный ветер, взаимодействие солнечного ветра с внешней оболочкой Земли и т. д. Это нужно для уверенных прогнозов так называемых геоэффективных событий - сильных магнитных бурь, разрушительных событий, которые происходят и в ближнем космосе, воздействуя на космические аппараты, и на Земле, воздействуя, например, на протяженную энергетическую инфраструктуру - линии электропередачи, трубопроводы, - отмечают его создатели.



Схема: новый российский Национальный гелиогеофизический комплекс