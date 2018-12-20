Первые 2 Ми-38Т для российских военных поступят на испытания в 2019 году



Военно-транспортный вариант вертолета Ми-38 – Ми-38Т – ждут в Российской армии для проведения испытаний и принятия решения о запуске этой версии в производство. Сейчас на заводе в Казани обкатывают первый Ми-38Т, который отправится к военным через полгода.

Ми-38Т (как и собственно весь проект Ми-38) крайне долго запускается в серийное производство. Машину спроектировали еще в последние годы СССР как потенциальную замену Ми-8, но в дело серьезно вмешались кризис 90-х годов и дальнейшее десятилетнее увлечение иностранными компонентами. Так на Ми-38 умудрились поставить зарубежные двигатели PW127TS и только после 2012 года наконец-то были выбраны российские силовые агрегаты ТВ7-117В. Первые 4 опытных машины были готовы к 2014 году, но официальный запуск серийного производства был объявлен только в 2018 году. При этом речь шла об обычной гражданской машине, к которой сейчас добавляется военно-транспортный вариант Ми-38Т (на фото).

Несмотря на такой большой по времени старт программы, заказчики по-прежнему уверены в перспективах нового вертолета. Машина действительно может стать достойным сменщиком легендарного Ми-8, который сейчас производится до сих пор в различных вариантах (Ми-8, Ми-17, Ми-171). «Тридцать восьмой» поднимает до 5 тонн внутри фюзеляжа, при этом размеры грузового отсека составляют почти 30 кубометров (8,7х2,34х1,82 метра). На внешней подвеске вертолет несет до 6 тонн груза. Успели на опытных образцах показать и хорошие летные характеристики: Ми-38 уже забирался на 8-километровую высоту с тонной груза и разгонялся до 320 километров в час.