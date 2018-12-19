На заводе в Ленинградской области строятся 6 новых рыболовных судов



Ленинградский судостроительный завод «Пелла», известный многим по строительству новых малых ракетных кораблей типа «Каракурт», строит новые гражданские суда для российских рыболовных компаний. В работе сейчас 6 судов.

Строящиеся суда для рыболовов относятся к 3 проектам: это 1 краболов для компании «Антей» по собственному проекту 03070 завода (базируется на решениях PL-475 конструкторского бюро из Шотландии MacDaff), 2 траулера для предприятия «ФЭСТ» проекта 01701 (разработка Navis Concept) и 4 траулера проекта 03095 (авторы проекта – норвежская фирма Cramaco) для компании «Мурмансельдь-2».



Проект 03070 – это 50-метровое судно для добычи и транспортировки живого краба с дальностью плавания до 6000 миль (более 9500 км). Экипаж - 30 человек.



Проект 01701 – 61-метровый траулер, предназначенный для донного и пелагического промысла и переработки рыбы на борту судна. Оборудование на борту позволяет выпускать до 70 тонн в сутки замороженного филе. Полное водоизмещение около 3100 тонн. Экипаж – 38 человек.



Проект 03095 – 70-метровый траулер класса Arc3 с экипажем 60 человек. Производительность морозильного оборудования на борту составляет не менее 100 тонн мороженной продукции в сутки, филетировочного оборудования - не менее 20 тонн готовой продукции в сутки.