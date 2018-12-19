Российские модернизированные танки Т-72Б1 отправились в Лаос



Начались поставки «нескольких десятков танков» Т-72Б1 из России в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Машины аналогичной модернизации получила ранее Никарагуа (50 танков, на фото вверху).

Т-72Б1 придет на смену старой технике советского производства, используемой в Лаосе с 1970-80-х годов. Так, например, армия этого государства в Юго-Восточной Азии до сих пор использует Т-34-85 выпуска 1944-45 годов. Судя по свежему видео от телеканала «Звезда», «тридцатьчетверки» там находятся в отличном состоянии:

Что представляет собой Т-72Б1? Это вариант модернизации, осуществляемой на 61-м бронетанковом ремонтном заводе в районе Санкт-Петербурга. Первый выставочный образец носил название «Белый орел» из-за соответствующей рекламной окраски.







Т-72Б1 оснащен современным панорамным прицелом, который обеспечивает круговой обзор местности и обнаружение целей днем и ночью на дальности в 3000 метров и уравнивает возможности командира и наводчика оператора. Автомат сопровождения целей позволяет работать в режиме «охотник-стрелок». Установлена спутниковая навигация ГЛОНАСС и танковая информационная управляющая система шасси. Имеется на Т-72Б1 и вспомогательный энергоагрегат, обеспечивающий питание боевой машины на стоянках и во время нахождения на боевых позициях. Также на танке используется новая 12,7-мм дистанционно управляемая пулеметная установка, разработанная в 2016 году оружейниками из Коврова.

Появление Т-72Б1 в Лаосе качественно меняет уровень сухопутных войск этого небольшого азиатского государства.