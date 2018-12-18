Показан первый российский защищенный планшет на процессоре Эльбрус



Отечественная группа компаний «Снабжение» представила первый 10-дюймовый российский планшет класса IP68, оснащенный материнской платой с процессором Эльбрус-1С+. Это устройство не для бытового использования – планшет рассчитан на промышленный и оборонный сектор.

Первый планшет на «Эльбрусе» отличается от массовых изделий не только корпусом и «железом». Разработчики обошлись без американской ОС Android: машина работает под российскими «Альт Линукс», «Астра Линукс», «Эльбрус», а также под QNX. В планшет встроен модуль ГЛОНАСС. На корпусе имеются разъемы с учетом сферы применения RS-232, Ethernet, USB. Также там расположены цифровая клавиатура и несколько функциональных клавиш, стереодинамики, микрофон.



Разъемы на боковой стороне защищенного планшета



Два отсека под аккумуляторы с возможностью "горячей замены" прямо в процессе работы



В процессе сборки опытного образца.

Защищенный планшет оснащается собственным оригинальным зарядным устройством с собственным внутренним аккумулятором на 20000 мА/ч с возможностью полной автономной зарядки 2-х аккумуляторов. Устройство рассчитано на применение в полевых/заводских условиях, поддерживает зарядку от солнечной батареи. Нормальный рабочий диапазон температур такого планшета по данным разработчика – от минус 20 до плюс 60 градусов.

О процессоре «Эльбрус-1С+» мы писали в 2017 году: см. наш материал