Новое российское исследовательское судно проекта 20183 вышло на испытания



15 декабря в море впервые вышло океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183, построенное для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России на заводе «Звездочка» в Северодвинске.

Новое судно имеет водоизмещение 5800 тонн, экипаж 70 человек и соответствует усиленному ледовому классу Arc5. Проект 20183 был создан в питерском ЦМКБ «Алмаз» в 2014 году. Строительство «Академика Александрова» сопровождалось сложностями, связанными с импортозамещением изначально заложенного в проект иностранного оборудования, но все они успешно преодолены. Сдача нового судна заказчику состоится уже в 2019 году после завершения всех испытаний.

«Академик Александров», согласно данным разработчика проекта, предназначен для проведения поисковых, подъёмных и спасательных операций, буксировки, обследования затонувшей и установленной на дне техники, мониторинга районов деятельности флота, районов проведения испытаний, потенциально опасных донных объектов, исследования районов экономической деятельности и установки в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования. Новое российское судно оснащено грузовым трюмом, большегрузным и вспомогательным кранами, системой динамического позиционирования, вертолётной площадкой для приёма вертолетов.

