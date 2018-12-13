Российские боевые машины десанта БМД-2 будут переоборудованы в БМД-2К-АУ и БМД-2М



ВДВ России планирует заказать большую модернизацию имеющегося парка из 600 боевых машин десанта предыдущего поколения БМД-2 с учетом новых разработок в сфере военной связи и бортового вооружения. Машины получат современный боевой модуль Б05Я01.

Модуль бортового вооружения для модернизированных БМД-2 включает в себя комплекс из 4 пусковых установок противотанковых ракет (ПТУР) «Корнет» с бронепробиваемостью кумулятивной боевой части до 1300 мм, 30-мм автоматическую пушку 2А42 с боекомплектом 500 снарядов, 30-мм автоматический гранатомет (300 зарядов) и пулемет калибра 7,62 мм (2000 патронов).



Отечественный защищенный цифровой комплекс связи позволит частям на модернизированных БМД-2 быть интегрированы в единую систему управления полем боя, внедряемую в ВДВ России.