В России испытывают новый ударный беспилотник малого класса



Разработанный известным предприятием из Томска НПФ «Микран» новый БПЛА «Карнивора» (латинское слово «плотоядные») при массе менее 40 кг может работать в небе до 15 часов, уничтожать минометные точки и беспилотники врага.

Сейчас новая машина находится на заводских летных испытаниях. По данным разработчика, беспилотник оснащен разработанным в России бортовым вычислителем, который рассчитывает точку и угол бомбометания, после чего БПЛА принимает подходящее для применения оружия положение. В качестве бортового вооружения могут быть использованы ручные осколочно-фугасные гранаты, гранаты подствольных гранатометов, противотанковые авиабомбы типа ПТАБ 2,5-1,5 с кумулятивным зарядом, а также противопехотные осколочно-фугасные заряды АО-2,5РТ, применяемые в кассетных авиабомбах типа РБК-500. Могут выполняться удары по цели с пикирования и кабрирования.

Для транспортировки беспилотника используется обычный армейский «КамАЗ» с оборудованным пультом управления также разработанным в НПФ «Микран». БПЛА может работать и в автономном режиме с радиусом действия до 500 км.

Также производитель сообщает о том, что новый БПЛА может применяться для охраны важных промышленных объектов, в том числе в качестве перехватчика беспилотников-нарушителей охранного периметра.







Иллюстрации: из видеопрезентации производителя