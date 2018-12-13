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13.12.2018

В России испытывают новый ударный беспилотник малого класса

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Разработанный известным предприятием из Томска НПФ «Микран» новый БПЛА «Карнивора» (латинское слово «плотоядные») при массе менее 40 кг может работать в небе до 15 часов, уничтожать минометные точки и беспилотники врага.

Сейчас новая машина находится на заводских летных испытаниях. По данным разработчика, беспилотник оснащен разработанным в России бортовым вычислителем, который рассчитывает точку и угол бомбометания, после чего БПЛА принимает подходящее для применения оружия положение. В качестве бортового вооружения могут быть использованы ручные осколочно-фугасные гранаты, гранаты подствольных гранатометов, противотанковые авиабомбы типа ПТАБ 2,5-1,5 с кумулятивным зарядом, а также противопехотные осколочно-фугасные заряды АО-2,5РТ, применяемые в кассетных авиабомбах типа РБК-500. Могут выполняться удары по цели с пикирования и кабрирования.

Для транспортировки беспилотника используется обычный армейский «КамАЗ» с оборудованным пультом управления также разработанным в НПФ «Микран». БПЛА может работать и в автономном режиме с радиусом действия до 500 км.
Также производитель сообщает о том, что новый БПЛА может применяться для охраны важных промышленных объектов, в том числе в качестве перехватчика беспилотников-нарушителей охранного периметра.

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Иллюстрации: из видеопрезентации производителя

Тэги: 
БПЛА
НПФ Микран
Томск
Карнивора
Камаз
беспилотник
ПТАБ 2
5
АО-2
5РТ
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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