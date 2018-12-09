Яблочный стиль и шрифты Apple становятся эталоном веб-дизайна

Многие владельцы сайтов стремятся сделать дизайн «как у Apple», мечтая добиться той же популярности у пользователей и той самой «хрупкой магии», которая буквально заставляет людей сметать продукцию известного бренда с прилавков оффлайн и онлайн-магазинов. Что же особенного в этом дизайне и чем он отличается от всех остальных? Давайте разберемся поэтапно в этих особенностях, чтобы разгадать, в чем заключается секрет их магического воздействия.

Минимализм. Дизайн сайта в яблочном стиле не терпит перенасыщенности, наличия отвлекающих элементов, которые «уводят» взгляд посетителя от презентуемого товара или услуги. Это отлично работает в лендингах, интернет-магазинах, корпоративных сайтах. Сконцентрировавшись на изучении товара или услуги, посетитель с большей долей вероятности совершит целевое действие, что доказывают в последствии показатели конверсии. Заказать такой дизайн для своего сайта можно в Бизнес Сайт. Скромная палитра цветов. Для оформления страниц используют ограниченную цветовую гамму: черный, белый, оттенки серого цвета. Зато изображение товара и услуги делается максимально ярким, красочным, четким, окружается пустым пространством для акцентуации внимания. Таким образом, внимание посетителя не рассеивается и он не забывает о том, с какой целью зашел на сайт. Элегантные шрифты. В современном дизайне сайтов Apple используются два типа шрифтов: Adobe Myriad для заголовков и Lucida Grande для остального текста. Все это наследуют дизайнеры при разработке яблочного стиля для других сайтов. Это – приятные глазу шрифты без засечек, которые легко читаются даже в небольшом размере. Отлично работают для десктопных и мобильных версий сайта. А чтобы заголовки всегда смотрелись идеально, концепция оформления предусматривает их размещение не как текста, а как изображений. Структура страниц. Контент размещен блоками, которые разделены между собой пустым пространством, что создает ощущение чистоты, воздушности, легкости. Основное внимание – изображением, текстовый контент представлен очень кратко с возможностью прочитать больше на отдельной странице. Таким образом не перегружается восприятие и у пользователя не появляется желания поскорее покинуть сайт. Особенности оформления. Для Apple-стиля характерны градиенты, тени, объемные элементы, блики, скругленные углы, зеркальные эффекты, анимация. Все это как будто компенсирует узкую цветовую палитру и сдержанность оформления, делая сайт живым, оригинальным, современным. С помощью этих особенностей дизайн приобретает индивидуальность, становится узнаваемым.

Помимо этих правил, дизайнеры Apple используют некоторые секреты, которые позволяют добиваться увеличения конверсии:

В вертикально расположенных последовательностях блоков положение изображений и контента меняется в шахматном порядке. Это выглядит эстетично и привлекает внимание пользователей.

Выделение призывов к действию: на сайте Apple они представлены ссылками синего цвета и пиктограммами.

Применение нестандартных начертаний шрифтов для привлечения внимания к важной информации.

Главная особенность стиля Apple – это даже не эстетическая привлекательность, а простота и удобство использования. Юзабилити сайта продумано таким образом, что даже в первое посещение человеку легко понять, как воспользоваться навигацией и найти необходимую информацию на сайте. Именно в этом заключается широкая популярность дизайна, который в качестве эталона используется при оформлении многих коммерческих сайтов.