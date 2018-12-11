На азиатском молодежном чемпионате по робототехнике российские команды взяли 6 золотых медалей



На завершившемся чемпионате RoboСup Asia-Pacific 2018, проходившем в Иране и Объединенных Арабских Эмиратах, честь нашей страны защищали 9 молодежных команд. Им удалось стать первыми в 6 номинациях, а еще в одной – завоевать бронзу.

В соревнованиях участвовали команды из Китая, Южная Кореи, Сингапура, Ирана, ОАЭ, России, Казахстана. За Россию выступали 3 команды из Томска, по 2 из Москвы и Красноярска, по одной из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Чемпионат RoboCup - некоммерческий проект по продвижению искусственного интеллекта, робототехники и других связанных областей науки и техники посредством организации и проведения соревнований, которые проводятся по всему миру. В RoboCup три основных вида состязаний юниоров: футбол роботов (Soccer Open), роботы-спасатели (Resque CoSpace) и театрализованное представление с роботами на сцене (OnStage).

В категории «Роботы-спасатели» (Rescue CoSpace) команда «/dev/null» из Томска заняла:

- первое место в индивидуальном зачете,

- первое место в Superteam совместно с командой Китая.

Команда «Space Opera» из Красноярска заняла первое место в индивидуальном зачете в категории «Театрализованные представления роботов, младшая группа» (OnStage Primary). В аналогичной категории, но уже в старшей группе лидером стала команда «EburgStyle» из Екатеринбурга в индивидуальном зачете.

В категории «Театрализованные представления роботов, совместные команды» (OnStage Superteam) первыми оказались Команда «EburgStyle» из Екатеринбурга совместно с командой «KOLOBOK» из Санкт-Петербурга.

«Золото» завоевали россияне из команды «CublasOne» (Томск) в категории «Футбол роботов» (Soccer Open) в номинации Best Innovation («Лучшая инновация»).

Эта же команда совместно с командами из Ирана стала третьей в категории «Футбол роботов, совместные команды» (Soccer Open Superteam).