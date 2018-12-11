Аргентина выбирает российские промышленные газотурбинные двигатели



Российский завод «Кузнецов» (Самара) поставил Аргентинской государственной газотранспортной компании Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) уже 7 газотурбинных промышленных двигателей НК-14СТ и НК-12СТ, созданных на основе уникального советского мотора для бомбардировщиков Ту-95.

Сейчас в южноамериканской стране используют 4 НК-12СТ и 3 НК-14СТ, на 2019 год заключен контракт на поставку еще одного НК-14СТ, а также на техническое обслуживание ранее поставленных силовых установок. Также российский производитель частично локализует обслуживание своих промышленных двигателей на территории Аргентины.

НК-12СТ и НК-14СТ используют в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Двигатель НК-14СТ (на фото) мощностью около 12000 лошадиных сил на выводном валу предназначен для привода центробежного нагнетателя ГПА, разработан и серийно производится самарским предприятием «Кузнецов». НК-14СТ по сравнению с базовым двигателем НК-12СТ обладает большей мощностью и более высоким КПД, имеет измененную проточную часть и конструкцию турбин. Двигатель НК-14СТ взаимозаменяем с двигателем НК-12СТ по установке в ГПА. Обе силовых установки имеют ресурс до 100 тысяч часов и работают на природном газе.