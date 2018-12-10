В России спущен на воду головной траулер-процессор проекта КТМ01



На Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) 5 декабря спущен на воду для дальнейшей достройки на плаву первый в серии из 4 новых рыболовецких судов проекта КТМ01 – траулер-процессор «Баренцево море» для компании «Архангельский траловый флот» (АТФ, входит в СЗРК).

Как сообщают представители предприятия, это 86-метровое судно, оснащенное современным траловым комплексом последнего поколения и фабрикой по переработке рыбы, что дает судну возможность обработки до 160 тонн сырца в сутки. Траулер «относится к ледовому классу Ice3 c усилением корпуса до класса Arc4», что позволяет ему работать в Северной Атлантике, включая район Исландии, Шпицбергена и Баренцева моря. Производственное оборудование на борту нового российского судна позволит выпускать прямо в море филе, рыбий жир, рыбную муку и консервы.

Заказчику суда нового проекта начнут сдавать с 2019 года – первым станет траулер «Баренцево море», достройка которого будет завершена в течение года. Известно, что предприятие «Архангельский траловый флот» с 1988 года не обновляло свой парк специализированных рыболовецких судов.

Во время церемонии спуска на воду головного траулера-процессора в Выборге в выступлении представителей компании-заказчика прозвучали следующие важные акценты для всей отрасли. Новые серии судов для российских рыбаков, которые сейчас строят в Выборге, Калининграде, Санкт-Петербурге, означают, что наконец-то начался этап реального возрождения отечественного рыбопромышленного сектора. Средства идут по государственной линии, это выгодные и долгосрочные кредиты – инвестиции в производство и обновление гражданского судостроения. Особо подчеркивается, что современные российские кораблестроители в состоянии строить современные суда не только для военных заказчиков, и то, что мы видим сегодня – это только начало большого позитивного процесса обновления.



