Российские комбайны открывают дорогу на рынок Парагвая



Отечественные комбайны Ростсельмаш TORUM 750 и RSM 1401 успешно дебютировали в южноамериканской стране Парагвай на крупной выставке AgroDinamica Colonias Unidas 2018. Местные аграрии отметили высокое качество российской техники и проявили интерес к ее приобретению.

Немного о самих машинах.

Ростсельмашевский «Торум 750» (TORUM 750) – один из наиболее высокопроизводительных комбайнов не только в России, но и во всём мире. Эта роторная сельхозмашина 7-го класса может в течение сезона убрать урожай различных, не только зерновых, агрокультур с площади свыше 2000 гектаров. За один час «Торум-750» намолачивает до 40 и более тонн зерна!



Комбайн RSM 1401 – это кормоуборочная машина также с высокими конкурентными характеристиками на уровне лучших мировых образцов. Комбайн выполняет скашивание или подбор подвяленной массы из валков, измельчение и погрузку в транспортное средство силосных культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, подсолнечника и других грубостебельных культур, многолетних и однолетних трав и смесей, сорго. Для RSM 1401 предлагаются различные жатки для уборки трав, кукурузы, подсолнечника и подборщики.

