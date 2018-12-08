Лучший в мире гоночный грузовик показывает парный дрифт (ВИДЕО)



Это уникальное зрелищное видео записано в ноябре 2018 года на территории легендарного Кировского завода в северной столице России. Победитель «Дакаров» Эдуард Николаев на гоночном КамАЗе делает эффектный дрифт вместе с Майком Уидеттом на Mazda RX-8.

Как сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер», техническая разница между автомобилями такова, что почти невозможно их сопоставить. Дизельный двигатель нашего грузовика по рабочему объему в 5 раз превышает роторный четырехсекционный двигатель машины Майка. При этом мощность обоих автомобилей близка к 1000 лошадиных сил, а вот крутящий момент отличается значительно. При этом «КАМАЗ» в 8 раз тяжелее.

Разница в габаритах между машиной Эдуарда и «Bad Bull Mazda RX-8» Мэд Майка доставила множество хлопот последнему. Ему пришлось проделать огромную работу, чтобы привыкнуть к габаритам гоночного грузовика: «Я долго привыкал к тому, что бок о бок с тобой несется махина такого размера и такой массы. Одно ее колесо больше моей машины!», - поделился своими эмоциями Майк Уидетт. «У меня остались самые позитивные впечатления от этой авантюры! Фактически, мы еще раз доказали, что можем показывать результаты не только в песках и дюнах!», - сказал Эдуард Николаев.

Добавим, что на приближающийся «Дакар-2019» (в начале января 2019 года) команда «КАМАЗ-мастер» выставила 4 совершенно новых спортивных грузовика. В связи с изменениями в регламенте «Дакара» ограничивающими максимальный объем моторов в грузовом зачете с 2019 года 13 литрами, команде фактически пришлось заново сконструировать новую машину, ставшую носителем новейших разработок, современных спортивных технологий и тридцатилетнего опыта выступлений команды во внедорожных ралли. В новом грузовике, увидевшем свет в мае 2018 года и получившем индекс КАМАЗ-43509, использован рядный шестицилиндровый мотор. Этим в основном и были продиктованы существенные изменения в конструкции автомобиля.